Новый год 2020 в ЛНР: Сколько будет стоить праздничный стол для семьи из ЛНР и Украины

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-20T15:00:12+03:00

Праздничный стол на Новый Год 2020 в ЛНР обойдется на тысячу меньше, чем украинская. К таким результатам пришли специалисты проанализировав, цены на Украине и в ЛНР

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Лаганская семья из четырех человек потратит на праздничный стол на Новый Год - 2020 в среднем 3324,6 рубля. Украинской семье такой же стол обойдется на 1002,4 рублей дороже. Данные получены в результате сравнительного анализа цен в Республике и Украине.

Согласно данным украинского национального научного центра (ННЦ) "Институт аграрной экономики", в среднем по стране стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек составит 1620,7 гривен, что в перерасчете на рубли составит 4327 руб.

Для анализа специалисты взяли стандартное меню новогоднего сто – салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки.

Как сообщают украинские ученые, три килограмма оливье обойдутся местной семье в 374,09 рубля. В стоимость вошли по полкилограмма колбасы (156,2 рублей) и зеленого горошка (72,09 рублей шесть яиц (35,8 рублей), 180 граммов майонеза (28,8 рублей), а также лук, морковь, картофель и соленые огурцы (81,2 рублей).

Тот же тазик оливье обойдется луганской семье в 265,2 рублей. Полкилограмма вареной колбасы стоит 100 рублей, банка зеленого горошка – 49 рублей, шесть яиц – 40,2 рублей, 180-граммовая пачка майонеза – 16 рублей., морковь, картофель и соленые огурцы – 60 рублей.

Украинская селедка под шубой будет стоить 320,9 рублей: полкилограмма филе селедки (267 рублей), 180 грамм майонеза (28,8 рублей), одна морковь (4,8 рубля), одна свекла (5,9 рублей), одна луковица (4,1 рубля) и две картофелины (10,3 рубля).

Для жителей ЛНР этот салат обойдется в 167,5 рублей: полкилограмма филе сельди стоит 132,5 рубля, 180-граммовая пачка майонеза – 16 рублей, одна морковь – 3 рубля, одна свекла – 6 руб, одна луковица – 3 руля, две картофелины – 7 рублей.

Стоимость 2,5 килограммов мясных продуктов на новогоднем столе у украинцев составит в пересчете 967,9 рубля – это по полкилограмма сырокопченой колбасы салями и копченостей (по 213,6 рублей каждое наименование), свиного битка (220,3 рубля) и одного кг куриного филе (320,9 рублей).

Для жителей ЛНР такой набор обойдется в 847,4 руб. Салями стоит 242,4 рубля, полкило

копченостей – 150 рублей, а свиного битка – 225 рублей, килограмм филе – 230 рублей.

Неотъемлемая часть новогоднего стола филе сельди полкилограмма обойдется для украинцев в 267 рублей. Твердый сыр (300 граммов) – 160,2 рублей и пачка масла сливочного (200 граммов) – 90,8 рублей.

Эти же продукты стоят в ЛНР 132,5, 140 и 72 рубля соответственно.

Стоимость овощей на новогоднем столе в Украине составит, в среднем, 484,8 рубля. – это два килограмм картофеля (73,4 рубля), по одному кг грибов (130,8 рублей) и помидоров (87,9 рублей), по полкилограмма сладкого перца (140,2 рублей) и огурцов (52,5 рубля).

Аналогичный набор в ЛНР будет стоить 456 рублей. Два килограмма картофеля – 42 рубля, килограмм рибов – 160 рублей, помидоров – 115 рублей, полкило сладкого перца – 71,5 рубль, огурцов – 67,5 рублей

Два кило мандаринов (160,2 рублей), один килограмм бананов (66,8 рублей) и лимон (21,4 рубля) на праздничном столе обойдутся для украинцев в 248,4 рублей. Для жителей ЛНР – 274 рубя, где два кг мандаринов стоит – 160 рублей, килограмм бананов – 90 рублей, лимон – 24 руб.

Хлеб общим весом в килограмм в Украине стоят 60,3 рубля, а кг шоколадных конфет – 453,9 рубля Эти же продукты стоят в ЛНР 28 и 280 рублей, соответственно.

Бутылка шампанского обойдется украинцам в 267 рубля, а 0,5 литра коньяка – в 427,2 рублей.

Жители ЛНР могут приобрести шампанское за 215 руб., а пол-литровую бутылку трехзвездочного коньяка за 264 рубля.

Два литра сока - 102,3 рубля, полтора литра минералки (30,2 рублей) и двухлитровая бутылка газированной сладкой воды (72,09 рубля) будут стоить в Украине 204,6 рубля, а в ЛНР – 183 рубля, то есть 100, 18 и 65 рублей соответственно.

Таким образом, стоимость новогоднего стола – 2020 в ЛНР составит 3324,6 руб., что на 1002,4 руб. меньше, чем на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU