ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ДНР

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-20T12:04:07+03:00

За прошедшие сутки киевские силовики выпостили по Республике 175 боеприпасов

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Вооруженные формирования продолжают ежедневные обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Только за прошедшие сутки киевские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило восемь раз, – отметили в представительстве. – Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 175 единиц».

Под огонь киевских силовиков попало несколько населенных пунктов Республики.

Обстрелам на донецком направлении подверглись районы «Вольво-Центра» на окраине столицы ДНР, сел Михайловка, Спартак и Веселое, поселков Жабичево и Крутая Балка, города Ясиноватой, - сказали в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU