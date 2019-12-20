ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ДНР
Вооруженные формирования продолжают ежедневные обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Только за прошедшие сутки киевские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило восемь раз, – отметили в представительстве. – Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 175 единиц».
Под огонь киевских силовиков попало несколько населенных пунктов Республики.
Обстрелам на донецком направлении подверглись районы «Вольво-Центра» на окраине столицы ДНР, сел Михайловка, Спартак и Веселое, поселков Жабичево и Крутая Балка, города Ясиноватой, - сказали в СЦКК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гуляй, молодежь ДНР! В Седово летом отменят комендантский час, и в Республике тоже будут перемены
Это пообещал сделать Глава Республики Денис Пушилин (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU