Погода на день в Луганске: 20 декабря ожидается переменная облачность облачность, туман

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-20T08:35:42+03:00

Синоптики прогнозируют днем 20 декабря в ЛНР до 6 градусов тепла, без осадков

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Температура воздуха в ЛНР 20 декабря будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем, осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 19 декабря до 21.00 20 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью нуль - 5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью минус 3-5 градусов, днем – 3-5 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 3-5 градусов выше нуля днем.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 2-4 градусов ночью до 4-6 градусов выше нуля днем.

ИСТОЧНИК KP.RU