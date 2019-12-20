Погода в Донецке на день: 20 декабря ожидается ясный день

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-20T09:39:06+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР пятница, 20 декабря в первой половине дня – солнце, после обеда - пасмурно, до +7

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 20 декабря ожидается солнце в первой половине дня, во второй половине дня облачно.

- Ясная погода в Донецке может к вечеру смениться на пасмурную. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +7. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:14, закат – 16:37, долгота дня 8 часов 23 минут.

По народному календарю 20 декабря почитается память святителя Амвросия. В прежние времена этот день как бы подводил черту под праздники уходящего года, поэтому говорили: «Амвросий праздники отбросил». Какая погода бывала в этот день, такая будет и в январе. Охотники имели свою примету на день Амвросия. Собираясь на охоту, они наблюдали за собакой: если она начинала валяться в снегу, идти на охоту не стоило — метель в пути застанет.

ИСТОЧНИК KP.RU