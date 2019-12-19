2019-12-19T20:39:34+03:00
Политика

Зеленский обманул Донбасс: из всей Украины самой обделенной оказалась Донецкая область

Правительство незалежной урезает в 2020 году финансирование программ социально-экономического развития
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
«Слугам народа» из правительства Украины надо в детсаду в кубики играть, а не страной руководить. Фото: fromua.news«Слугам народа» из правительства Украины надо в детсаду в кубики играть, а не страной руководить. Фото: fromua.news
Изменить размер текста:

Заявления «слуг народа» из команды Зеленского и самого гаранта на форуме в Мариуполе, прошедшем в конце октября, о желании сделать Донбасс процветающим на поверку оказались обманом. Именно подконтрольная Киеву Донецкая область больше всех пострадает от намерения Кабинета министров урезать в 2020 году финансирование программ социально-экономического развития.

- Ко мне обратились мэры городов и руководители районов по поводу программы социально-экономического развития. Они проанализировали и сделали такой вывод, что больше всего средств урезали именно в Донецкой области, – заявил на заседании согласительного совета Верховной рады глава комитета по вопросам прав человека, «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец.

Напомним, что правительство Украины намерено в 2020 году на 70 процентов уменьшить помощь городам на проекты социально-экономического развития. Таким образом, сэкономят 1,7 миллиарда гривен (4,4 миллиарда рублей).

Впрочем, Кабмину свое решение еще надо утвердить в Верховной раде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев оставил родину Иосифа Кобзона без денег на ремонт детских садов

Кабинет министров Украины сокращает финансирование Часов Яра и других городов Донбасса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский обманул Донбасс: из всей Украины самой обделенной оказалась Донецкая область
«Дончан на Новый год хотят оставить без воды!» Украинские военные обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
В Макеевке соберут новогоднюю елку из автомобилей
Новая проблема для Донбасса: власти Украины уберут из пластиковых паспортов сведения о прописке
На пожарах в ДНР спасли мужчину и женщину
«Донбасс порожняк не гонит!» Владимир Путин считает, что Украина должна сесть за стол переговоров с республиками
Владимир Путин считает, что Украина совершает ошибку при разведении войск в Донбассе
«Никак не может найти новогоднее настроение»: Рыжий кот-охранник донецкого краеведческого музея покоряет соцсети
Переговоры о новом перемирии в Донбассе прошли при троекратном усилении обстрелов ДНР
А президент-то несерьезный: Зеленский продлил закон об особом статусе без согласования с Донбассом
Новый год в Донецке – 2020: как правильно выбрать праздничную елку домой
«Белые КамАЗы» привезли в Донецк детское питание, медикаменты и праздничные подарки