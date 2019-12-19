Зеленский обманул Донбасс: из всей Украины самой обделенной оказалась Донецкая область

СЕГОДНЯ 20:39 2019-12-19T20:39:34+03:00

«Слугам народа» из правительства Украины надо в детсаду в кубики играть, а не страной руководить. Фото: fromua.news

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Заявления «слуг народа» из команды Зеленского и самого гаранта на форуме в Мариуполе, прошедшем в конце октября, о желании сделать Донбасс процветающим на поверку оказались обманом. Именно подконтрольная Киеву Донецкая область больше всех пострадает от намерения Кабинета министров урезать в 2020 году финансирование программ социально-экономического развития.

- Ко мне обратились мэры городов и руководители районов по поводу программы социально-экономического развития. Они проанализировали и сделали такой вывод, что больше всего средств урезали именно в Донецкой области, – заявил на заседании согласительного совета Верховной рады глава комитета по вопросам прав человека, «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец.

Напомним, что правительство Украины намерено в 2020 году на 70 процентов уменьшить помощь городам на проекты социально-экономического развития. Таким образом, сэкономят 1,7 миллиарда гривен (4,4 миллиарда рублей).

Впрочем, Кабмину свое решение еще надо утвердить в Верховной раде.

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ИСТОЧНИК KP.RU