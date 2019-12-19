2019-12-19T19:06:38+03:00
Политика

«Дончан на Новый год хотят оставить без воды!» Украинские военные обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Персонал станции спрятался в укрытии
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня только по поселку Спартак было выпущено 32 мины калибром 120 миллиметров. Фото: Пресс-центр штаба ООССегодня только по поселку Спартак было выпущено 32 мины калибром 120 миллиметров. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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После 15 часов украинские военные открыли массированный огонь из тяжелых минометов и другого вооружения по пригородам Донецка и Ясиноватой. Только по поселку Спартак было выпущено 32 мины калибром 120 миллиметров. Попал под обстрел и район Донецкой фильтровальной станции.

- С 16:35 до 16:45 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой и Спартака с применением минометов, АГС, а также крупнокалиберных пулеметов. Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции (ДФС). В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие, — сообщили в представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что ДФС обеспечивает водой города по обе стороны линии разграничения: Донецк, Ясиноватую, Авдеевку, Красногоровку и ряд поселков.

- Украинские вояки намерены оставить дончан без воды на Новый год. Им плевать, что пострадают и жители Авдеевки. Ведут себя, как оккупанты, – считает жительница Донецка Валентина Зимина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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