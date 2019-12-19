Новая проблема для Донбасса: власти Украины уберут из пластиковых паспортов сведения о прописке

СЕГОДНЯ 17:14 2019-12-19T17:14:50+03:00

Скоро даже в чипе ID-паспорта не будет сведений о прописке. Фото: 112.ua

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Похоже, что украинские власти в своем стремлении «в Европу» совсем забыли о проблемах, с которыми сталкиваются жители Донбасса. Именно так можно расценивать намерение в 2020 году убрать из ID-карты (пластикового паспорта) сведения о прописке, детях и семейном положении.

Сейчас при получении пластикового паспорта граждане Украины могут попросить Миграционную службу сделать им бумажную распечатку данных о прописке. И заверить этот документ печатью. Ведь на самой ID-карте отсутствуют сведения о регистрации. «Бумага» упрощает пребывание в зоне ООС (операции объединенных сил), пересечение линии соприкосновения и нахождение на территории ДНР и ЛНР.

- Эта «бумажка» - беда нашего государства. Ее не должно быть, ведь эта информация есть на чипе ID-карты, - заявил на днях руководитель Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максим Соколюк. - В прошлом году был проект закона, который вообще менял систему регистрации, ликвидировал эти бумажки. Сейчас появилось Министерство цифровой трансформации, и мы пойдем дальше. Вообще уберем прописку с ID-карты, даже на чипе ее не будет, не будет и информации о детях, о семейном положении.

Руководитель ГМСУ также отметил, что в незалежной хотят сделать электронный сервис, в котором центральные и местные органы власти, а также правоохранительные органы могли бы увидеть информацию о месте регистрации человека.

- В итоге ID-паспорт может стать на территории республик Донбасса бесполезным пластиком, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Это подстегнет жителей ДНР и ЛНР, особенно молодого возраста, получать республиканские паспорта. Тем более, имея такой документ, можно в будущем стать гражданином России по упрощенной системе.

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ИСТОЧНИК KP.RU