На пожарах в ДНР спасли мужчину и женщину

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-19T15:41:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 18 декабря, пожарным дважды пришлось спасать людей из огня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

В Кировском районе Макеевки горела квартира на четвертом этаже в доме по улице Ленина. В результате пожара пострадала 33-летняя женщина. Спасатели Макеевки вынесли ее на свежий воздух и передали ее работникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая была госпитализирована. Огонь уничтожил стиральную машинку, повредил холодильник. Причины возгорания уточняются.

А в Никитовском районе Горловки на пожаре пострадал 37-летний мужчина. Сотрудники МЧС также вынесли его из зоны задымления на свежий воздух. После оказания медицинской помощи пострадавший от госпитализации отказался. Возгорание произошло в квартира на первом этаже пятиэтажного дома по улице Ртутной. Огонь уничтожил мебель и вещи на площади пол квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU