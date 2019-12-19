«Донбасс порожняк не гонит!» Владимир Путин считает, что Украина должна сесть за стол переговоров с республиками

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-19T15:30:56+03:00

Об этом Президент России заявил на ежегодной большой пресс-конференции в Москве

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Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цымбалюк традиционно обратился к Президенту России с провокационным вопросом. Он хотел узнать, когда Владимир Путин расформирует «оккупационные администрации ДНР и ЛНР». В ответ лидер РФ заявил, что в республиках живут гордые люди, и там порожняк не гонят.

- Известная фраза: «Донбасс порожняк не гонит». Она хулиганская такая. Ну, там гордые люди живут, — сказал Владимир Путин.

Также он отметил, что для решения проблемы мира в Донбассе надо встать на позицию диалога, а не идти силовым путем, как это делает Киев.

- Самая главная проблема заключается в том, что нет желания, и до сих пор как-то оно не просматривается, решать этот вопрос в диалоге с людьми, не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом, - сказал Путин.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский продолжает линию своего предшественника Порошенко. Гарант незалежной отказывается от диалога с представителями республик Донбасса и принимает законы без согласования с ДНР и ЛНР. Об этом сообщила полпред ДНР на перговорах в Минске, глава МИД Наталья Никонорова.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU