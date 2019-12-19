«Никак не может найти новогоднее настроение»: Рыжий кот-охранник донецкого краеведческого музея покоряет соцсети

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-19T13:04:37+03:00

Наверняка, среди людей также есть те, кто не может найти свое новогоднее настроение. Фото: архив фотографий краеведческого музея

Накануне празднования Нового года – 2020 коту не хватает снега на улице и праздничного настроения

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Китайский календарь знаков зодиака говорит о том, что 2020 год - это год металлической крысы. Но, похоже, это правило распространяется не на всех. Вот в донецком краеведческом музее главный символ этой зимы – рыжий кот-охранник, покоряющий социальные сети. Пост с котом уже набрал больше четырех тысяч просмотров.

Суть публикации сотрудников краеведческого музея состоит в том, что их грустный четырёхлапый охранник никак не может найти новогоднее настроение. У него вроде и елка наряженная есть, и друг в красной шапке с бубоном на заднем плане. Но кот все равно выглядит грустным. Сотрудники музея думаю, что ему просто не хватает снега.

— Ну, допустим елка … А снег-то где? Будете идти к нам в музей – захватите снега, пожалуйста. Не для себя просим – для Рыжего. А то лапы пачкаются и хвост. И новогоднего настроения хочется, — пишут сотрудники краеведческого музея в социальных сетях.

Но «Комсомолка» спешит обрадовать Рыжего. Снег на Новый год будет! В самый последний день уходящего 2019 года температура воздуха в Донецке будет нулевая и землю укроет снежок.

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ИСТОЧНИК KP.RU