А президент-то несерьезный: Зеленский продлил закон об особом статусе без согласования с Донбассом
В ДНР не видят, чтобы Киев серьезно отнесся к решению стран «нормандской четверки» об обязательном согласовании с республиками всех правовых аспектов особого статуса Донбасса. Об этом заявила полпред ДНР на переговорах в Минске, глава министерства иностранных дел Наталья Никонорова.
- Украинский парламент хоть и продлил формальное действие 1-й статьи закона об особом статусе Донбасса, но работы над согласованием с нами поправок в него по-прежнему нет, – отметила Никонорова.
18 декабря Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Также президент Украины внес в Верховную раду законопроект о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации страны. Но в нем нет никаких упоминаний об особом статусе Донбасса.
Получается, какого-то неадекватного президента избрал народ незалежной. Если Зеленский и дальше будет продолжать шутить с договоренностями, то скоро с ним ни один серьезный политик за стол переговоров не сядет. А ДНР и ЛНР придется напрямую договариваться о мире в Донбассе с кураторами Украины – США.
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Переговоры по этому вопросу между республиками Донбасса и Украиной будут продолжены в режиме видеоконференции (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU