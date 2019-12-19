2019-12-19T10:41:27+03:00
Политика

А президент-то несерьезный: Зеленский продлил закон об особом статусе без согласования с Донбассом

Гарант незалежной продолжает игнорировать договоренности лидеров «нормандской четверки» в Париже
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Зеленский стремительно теряет доверие дончан и украинцев, которые надеялись, что комик может принести на Украину мир. Фото: u-f.ruЗеленский стремительно теряет доверие дончан и украинцев, которые надеялись, что комик может принести на Украину мир. Фото: u-f.ru
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В ДНР не видят, чтобы Киев серьезно отнесся к решению стран «нормандской четверки» об обязательном согласовании с республиками всех правовых аспектов особого статуса Донбасса. Об этом заявила полпред ДНР на переговорах в Минске, глава министерства иностранных дел Наталья Никонорова.

- Украинский парламент хоть и продлил формальное действие 1-й статьи закона об особом статусе Донбасса, но работы над согласованием с нами поправок в него по-прежнему нет, – отметила Никонорова.

18 декабря Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Также президент Украины внес в Верховную раду законопроект о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации страны. Но в нем нет никаких упоминаний об особом статусе Донбасса.

Получается, какого-то неадекватного президента избрал народ незалежной. Если Зеленский и дальше будет продолжать шутить с договоренностями, то скоро с ним ни один серьезный политик за стол переговоров не сядет. А ДНР и ЛНР придется напрямую договариваться о мире в Донбассе с кураторами Украины – США.

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Переговоры по этому вопросу между республиками Донбасса и Украиной будут продолжены в режиме видеоконференции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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