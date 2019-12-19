«Белые КамАЗы» привезли в Донецк детское питание, медикаменты и праздничные подарки

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-19T09:17:54+03:00

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Сегодня, 19 декабря, в большой праздник - День святого Николая в Донецк снова приехали «белые КамАЗы». Так прозвали в народе машины, в которых из России везут к нам гуманитарную помощь. Это уже 96-й по счету гумконвой МЧС России.

Сейчас фуры разгружаются на складе. В них наборы детского питания для самых маленьких дончан, помощь медицинского назначения, а также целевые адресные грузы. Можно не сомневаться – немало подарков к Новому году.

Напомним, что в предыдущий раз «белые КамАЗы» приезжали в ДНР 12 декабря. Тогда они привезли свыше 270 тонн детских продуктовых наборов и медицинское имущество от гуманитарного фондом имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза».

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ИСТОЧНИК KP.RU