2019-12-19T09:17:54+03:00
Политика

«Белые КамАЗы» привезли в Донецк детское питание, медикаменты и праздничные подарки

В столицу ДНР приехал 96-й гуманитарный конвой МЧС России
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В столицу ДНР приехали грузовики 96-й гуманитарного конвоя МЧС России. Фото: МЧС ДНРВ столицу ДНР приехали грузовики 96-й гуманитарного конвоя МЧС России. Фото: МЧС ДНР
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Сегодня, 19 декабря, в большой праздник - День святого Николая в Донецк снова приехали «белые КамАЗы». Так прозвали в народе машины, в которых из России везут к нам гуманитарную помощь. Это уже 96-й по счету гумконвой МЧС России.

Сейчас фуры разгружаются на складе. В них наборы детского питания для самых маленьких дончан, помощь медицинского назначения, а также целевые адресные грузы. Можно не сомневаться – немало подарков к Новому году.

Напомним, что в предыдущий раз «белые КамАЗы» приезжали в ДНР 12 декабря. Тогда они привезли свыше 270 тонн детских продуктовых наборов и медицинское имущество от гуманитарного фондом имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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