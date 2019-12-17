В ЛНР приняли закон о государственной границе

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-17T17:20:55+03:00

Законопроект о государственной границе вступит в силу в ближайшее время. Фото: ЛИЦ

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В ЛНР в ближайшее время вступит в силу закон, устанавливающий границы Республики по границе Луганской области на момент начала войны в Донбассе. Об этом на совместной пресс-конференции руководителей Республик Донбасса в Донецке заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Референдум 2014 года, прошедший на всей территории бывших Донецкой и Луганской областей явно свидетельствует о неприятии жителями Донбасса «майданного» госпереворота и политики необандеровского режима, которую продолжает президент Украины Зеленский. Запад не хочет об этом вспоминать. Референдум проводился без какого-либо давления извне. Население само организовалось и высказало категорическое «нет» самозваному киевскому режиму, - рассказал Леонид Пасечник.

Напомни, что принятый в ДНР закон о госгранице закрепил волеизъявление жителей Донецкой области. В ближайшие дни такой же закон вступит в действие и в соседней Республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU