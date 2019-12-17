В ЛНР приняли закон о государственной границе
В ЛНР в ближайшее время вступит в силу закон, устанавливающий границы Республики по границе Луганской области на момент начала войны в Донбассе. Об этом на совместной пресс-конференции руководителей Республик Донбасса в Донецке заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.
- Референдум 2014 года, прошедший на всей территории бывших Донецкой и Луганской областей явно свидетельствует о неприятии жителями Донбасса «майданного» госпереворота и политики необандеровского режима, которую продолжает президент Украины Зеленский. Запад не хочет об этом вспоминать. Референдум проводился без какого-либо давления извне. Население само организовалось и высказало категорическое «нет» самозваному киевскому режиму, - рассказал Леонид Пасечник.
Напомни, что принятый в ДНР закон о госгранице закрепил волеизъявление жителей Донецкой области. В ближайшие дни такой же закон вступит в действие и в соседней Республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU