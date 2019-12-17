В Донецком ботаническом саду поспели новогодние фрукты

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-17T15:13:17+03:00

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В Донецком ботсаду готовятся собрать урожай мандаринов, апельсинов и лимонов. Эти экзотические деревья в Донбассе в открытом грунте не растут, а вот в оранжереях - запросто.

- Лимон довольно-таки требовательный к условиям. Прежде всего, необходима повышенная влажность воздуха. То есть для успешного выращивания лимона на подоконнике, достаточно его опрыскивать хотя бы два раза в день. Мандарин будет сложнее вырастить, потому что это довольно крупное дерево и в зимний период оно нуждается в покое, - рассказал руководитель отдела ускоренных методов размножения Донецкого ботанического сада Роман Остапенко.

В ботаническом саду для этих деревьев созданы все в прямой смысле тепличные условия. Причем здесь есть два сорта мандаринов, по одному сорту апельсинов и грейпфрутов и аж шесть сортов лимонов, причем есть очень редкие. В этот раз урожай лимонов составит около 100 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU