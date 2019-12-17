Дейнего: Зеленский продолжает свои нелепые попытки фальсификации итогов парижского саммита «нормандской четверки».
Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона продолжает фальсифицировать оригинал текста итогового документа со встречи 9 декабря «нормандской четверки».
По итогам Нормандского саммита в Париже, на официальном сайте Елисейского дворца был опубликован оригинал документа – на английском языке, поскольку это официальный язык саммита.
- Зеленский продолжает свои нелепые попытки фальсификации итогов парижского саммита «нормандской четверки» Вместо англоязычного оригинала коммюнике, в котором каждое слово, каждый оборот были результатом длительных консультаций, обсуждений и согласований, на сайте президента Украины опубликован вольный перевод с, мягко говоря, недостоверной украинской версии, - заявил Дейнего.
В украинском переводе подменены пункты реализации особого статуса Донбасса.
- Это – явное подтверждение полного отсутствия конструктива и добросовестности в действиях Украины на международной арене, - подчеркнул Дейнего.
Ранее, министр иностранных дел Луганской Народной Республики высказался о проекте Киева для внесения изменений в Конституцию Украины.
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