2019-12-17T13:26:57+03:00
Политика

Дейнего: Зеленский продолжает свои нелепые попытки фальсификации итогов парижского саммита «нормандской четверки».

Глава министерства иностранных дел ЛНР сделал заявление
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: ЛИЦФото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона продолжает фальсифицировать оригинал текста итогового документа со встречи 9 декабря «нормандской четверки».

По итогам Нормандского саммита в Париже, на официальном сайте Елисейского дворца был опубликован оригинал документа – на английском языке, поскольку это официальный язык саммита.

- Зеленский продолжает свои нелепые попытки фальсификации итогов парижского саммита «нормандской четверки» Вместо англоязычного оригинала коммюнике, в котором каждое слово, каждый оборот были результатом длительных консультаций, обсуждений и согласований, на сайте президента Украины опубликован вольный перевод с, мягко говоря, недостоверной украинской версии, - заявил Дейнего.

В украинском переводе подменены пункты реализации особого статуса Донбасса.

- Это – явное подтверждение полного отсутствия конструктива и добросовестности в действиях Украины на международной арене, - подчеркнул Дейнего.

Ранее, министр иностранных дел Луганской Народной Республики высказался о проекте Киева для внесения изменений в Конституцию Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нет «формуле Порошенко»! Какие изменения в Конституцию внесут в Киеве

Глава ЛНР Леонид Пасечник по этому поводу сделал заявление (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЛНР приняли закон о государственной границе
В Донецком ботаническом саду поспели новогодние фрукты
В Красном Луче спасатели достали бездомную собаку из подвала сарая
Европейский суд может заставить Украину возместить ущерб жителям республик
Дейнего: Зеленский продолжает свои нелепые попытки фальсификации итогов парижского саммита «нормандской четверки».
Украинские боевики нанесли минометный удар по Горловке
Украинские военные за сутки 10 раз нарушили «перемирие» в ДНР
Нет «формуле Порошенко»! Какие изменения в Конституцию внесут в Киеве
Вице-президент Международной федерации карате Такенори Танакой подарил Главе ДНР Денису Пушилину иероглиф, означающий слово «мир»
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего о внесении изменений в Конституцию Украины: этот проект ничего общего не имеет с урегулированием конфликта
Глава ДНР посмертно наградил погибших в Донбассе донецких и российских журналистов
Украинские радикалы начали гастроли по бригадам ВСУ в Донбассе для агитации против разведения сил и средств
«Ребенок стал запуганным»: Жительница Мариуполя решила проверить с помощью диктофона, что происходит с ее четырехлетним сыном в санатории
В Донецке продолжаются благотворительные ярмарки
Военнослужащий ВСУ: Со склада в Гайсине вывозили снаряжение, а чтобы скрыть недостачу устроили пожар
В мариупольской маршрутке травмировалась пенсионерка
«Прямая линия» Главы ДНР: Денису Пушилину уже прислали больше тысячи обращений
Подделывала паспорта: в ЛНР задержали мошенницу
Солдаты 128-й бригады ВСУ потеряли под Донецком флэшку с секретной информацией
При ротации военнослужащие ВСУ продают оборудованные блиндажи другим украинским солдатам