Дейнего: Зеленский продолжает свои нелепые попытки фальсификации итогов парижского саммита «нормандской четверки».

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-17T13:26:57+03:00

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Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона продолжает фальсифицировать оригинал текста итогового документа со встречи 9 декабря «нормандской четверки».

По итогам Нормандского саммита в Париже, на официальном сайте Елисейского дворца был опубликован оригинал документа – на английском языке, поскольку это официальный язык саммита.

- Зеленский продолжает свои нелепые попытки фальсификации итогов парижского саммита «нормандской четверки» Вместо англоязычного оригинала коммюнике, в котором каждое слово, каждый оборот были результатом длительных консультаций, обсуждений и согласований, на сайте президента Украины опубликован вольный перевод с, мягко говоря, недостоверной украинской версии, - заявил Дейнего.

В украинском переводе подменены пункты реализации особого статуса Донбасса.

- Это – явное подтверждение полного отсутствия конструктива и добросовестности в действиях Украины на международной арене, - подчеркнул Дейнего.

Ранее, министр иностранных дел Луганской Народной Республики высказался о проекте Киева для внесения изменений в Конституцию Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU