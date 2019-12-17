Европейский суд может заставить Украину возместить ущерб жителям республик

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-17T13:28:57+03:00

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Разрушенных домов от обстрелов со стороны украинских силовиков становится все больше, а жители ДНР не могут подать документы в украинские суды. Но выход есть – это Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Донецкий адвокат Сергей Кожемякин считает, что эта организация может заставить Киев возместить причиненный жителям Донбасса ущерб. Об этом он заявил, комментируя работу общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной.

- Адвокаты готовят иски для обращения в Европейский суд по правам человека. Просим возместить ущерб, который Украина причинила жителям Донбасса, — сказал Кожемякин и заверил, что ЕСПЧ справится с задачей. Главный аргумент адвоката – то, что Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.

Жители ДНР и ЛНР уже создали общественную комиссию по оценке ущерба от обстрелов. Сейчас активно готовят документы люди, жившие возле аэропорта.

- Знаю, процесс этот долгий, - говорит жительница улицы Софийской Оксана Науменко, - Но другого выхода нет. От нас не отвернутся, если исков будет много.

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ИСТОЧНИК KP.RU