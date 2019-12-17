Украинские боевики нанесли минометный удар по Горловке

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-17T12:18:33+03:00

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Вооруженные формирования Украины обстреляли из крупнокалиберных минометов поселок Широкая Балка на западной окраине Горловки.

Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 11.10 вооруженными формированиями Украины по направлению Новгородское – Широкая Балка было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU