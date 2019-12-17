Украинские военные за сутки 10 раз нарушили «перемирие» в ДНР
Вооруженные формирования Украины за истекшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше 100 снарядов и мин. И это не считая боеприпасов, выпущенных из стрелкового оружия.
Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- В зоне обстрела со стороны вооруженных формирований Украины оказались Широкая Балка, Михайловка, Минеральное, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Александровка, Дзержинское, Ленинское, Набережное и Безыменное.
Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.
Напомним, что за предыдущие сутки противник выпустил по Республике восемь боеприпасов. На текущий момент в Донбассе действует так называемое перемирие.
ИСТОЧНИК KP.RU