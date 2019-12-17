СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-17T12:10:02+03:00

Украинские военные за сутки 10 раз нарушили «перемирие» в ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины за истекшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше 100 снарядов и мин. И это не считая боеприпасов, выпущенных из стрелкового оружия.

Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрела со стороны вооруженных формирований Украины оказались Широкая Балка, Михайловка, Минеральное, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Александровка, Дзержинское, Ленинское, Набережное и Безыменное.

Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

Напомним, что за предыдущие сутки противник выпустил по Республике восемь боеприпасов. На текущий момент в Донбассе действует так называемое перемирие.

ИСТОЧНИК KP.RU