Нет «формуле Порошенко»! Какие изменения в Конституцию внесут в Киеве

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-17T12:26:37+03:00

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- Проект закона о внесении изменений в конституцию, поданный в Верховную Раду Владимиром Зеленским, - это очередная подмена смысла и сути Минских договоренностей, которая лишь отдаляет Киев от установления мира на Донбассе. В первую очередь Киеву необходимо запомнить, что все инициативы, связанные с имплементацией Минских договоренностей, необходимо согласовывать с Луганской и Донецкой Народными Республиками, - заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. - Кроме того, в опубликованном проекте поправок ничего не говорится об особом статусе, хотя именно для этого в Комплексе мер и предусмотрены изменения в конституцию.

На деле Зеленский стремится лишь к ускорению процесса захвата власти через своих представителей – префектов, которые, будут наделены полномочиями по приостановке действий любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами. И, конечно, в документе ничего не говорится о понятии района, которое четко прописано в Минских соглашениях.

Нас категорически не устроит и тот факт, что Зеленский может предложить нам усовершенствованную "формулу Порошенко", по которой украинские власти могут попытаться законодательно закрепить особый статус в переходных положениях, которые носят временный характер.

Чтобы реализовать Минские договоренности, Украине необходимо отказаться от системной подмены смыслов и подлогов. Правила просты и утверждены в "нормандском формате" – Киеву нужно строго следовать Комплексу мер и согласовывать свои действия с представителями Республик.

- Другого пути у Зеленского нет, - подчеркнул Глава Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU