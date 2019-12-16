Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего о внесении изменений в Конституцию Украины: этот проект ничего общего не имеет с урегулированием конфликта

СЕГОДНЯ 23:31 2019-12-16T23:31:46+03:00

По его словам, в нем нет ни слова об особом статусе Донбасса

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Внесение изменений в Конституцию Украины, которые незалежная пытается подать, как выполнение Минских договоренностей, очередная манипуляция киевских властей. Об этом заявил министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

- Этот проект ничего общего не имеет с урегулированием конфликта. В нем нет ни слова об особом статусе Донбасса, - говорит он. - И даже если бы было, то он элементарно блокируется заложенными в проекте механизмами.

Дейнего отметил, что по сути, обсуждаемый в Украине закон - это закон об узурпации власти.

- О централизации власти и унитарности государства, - говорит министр. - Кроме того, проект исключает понятие «район» из административно-территориального устройства. То есть, даже через такие подковерные действия Украина пытается заблокировать особый статус.

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ИСТОЧНИК KP.RU