Вице-президент Международной федерации карате Такенори Танакой подарил Главе ДНР Денису Пушилину иероглиф, означающий слово «мир»

16 Дек. 23:57 2019-12-16T23:57:31+03:00

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Во время общения с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным Вице-президент Международной федерации карате Такенори Танакой написал лидеру государства иероглиф, который означает слово «мир».

- Этот иероглиф в Японии очень важен. Он является корнем слова «мир» на японском. А надпись гласит: «все, кто недружественен, пусть придут в себя и встанут с миром». Второй иероглиф, который я написал, означает, что глядя на вас, я могу сказать, вы – человек мира, - сказал Пушилину Танакой.

Представитель Японии отметил развитие спорта в Республике.

Глава Донецкой Народной Республики рассказал Такенори Танакой, что всегда ставит в пример Японию, когда нужно развиваться несмотря ни на что.

- Вы та нация, которая никогда не опускает руки, как бы тяжело вам ни было, - сказал Денис Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU