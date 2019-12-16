Глава ДНР посмертно наградил погибших в Донбассе донецких и российских журналистов
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно наградил журналистов ВГТРК, «Первого канала» и ДНР знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени.
- К наградам представлены: репортер программы «Вести» Игорь Корнелюк, звукорежиссер ВГТРК Антон Волошин, оператор «Первого канала» Анатолий Клян, а также журналист СМИ ДНР и военнослужащий НМ ЛНР Всеволод Петровский, - сообщается на сайте лидера государства.
Посмертные награды были вручены коллегам погибших работников средств массовой информации России и ДНР.
- Донбасс никогда не забудет тех, кто своими действиями, своими поступками, выполнением своих профессиональных обязанностей делал все возможное, чтобы этот конфликт не освещался только с одной стороны – со стороны наших оппонентов, - отметил Денис Пушилин.
Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Андрей Стенин (был посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени весной 2019 года) и Анатолий Клян погибли 17 июня 2014 года. Журналисты готовили репортаж о беженцах и попал под украинский миномётный обстрел вблизи посёлка Металлист под Луганском.
Всеволод Петровский погиб 8 февраля 2015 года под Дебальцево.
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