2019-12-16T23:03:19+03:00
Политика

Глава ДНР посмертно наградил погибших в Донбассе донецких и российских журналистов

Корреспонденты были удостоены знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: denis-pushilin.ruФото: denis-pushilin.ru
Изменить размер текста:

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно наградил журналистов ВГТРК, «Первого канала» и ДНР знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени.

- К наградам представлены: репортер программы «Вести» Игорь Корнелюк, звукорежиссер ВГТРК Антон Волошин, оператор «Первого канала» Анатолий Клян, а также журналист СМИ ДНР и военнослужащий НМ ЛНР Всеволод Петровский, - сообщается на сайте лидера государства.

Посмертные награды были вручены коллегам погибших работников средств массовой информации России и ДНР.

- Донбасс никогда не забудет тех, кто своими действиями, своими поступками, выполнением своих профессиональных обязанностей делал все возможное, чтобы этот конфликт не освещался только с одной стороны – со стороны наших оппонентов, - отметил Денис Пушилин.

Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Андрей Стенин (был посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени весной 2019 года) и Анатолий Клян погибли 17 июня 2014 года. Журналисты готовили репортаж о беженцах и попал под украинский миномётный обстрел вблизи посёлка Металлист под Луганском.

Всеволод Петровский погиб 8 февраля 2015 года под Дебальцево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прямая линия» Главы ДНР: Денису Пушилину уже прислали больше тысячи обращений

Об этом сообщили в пресс-службе лидера государства (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вице-президент Международной федерации карате Такенори Танакой подарил Главе ДНР Денису Пушилину иероглиф, означающий слово «мир»
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего о внесении изменений в Конституцию Украины: этот проект ничего общего не имеет с урегулированием конфликта
Глава ДНР посмертно наградил погибших в Донбассе донецких и российских журналистов
Украинские радикалы начали гастроли по бригадам ВСУ в Донбассе для агитации против разведения сил и средств
«Ребенок стал запуганным»: Жительница Мариуполя решила проверить с помощью диктофона, что происходит с ее четырехлетним сыном в санатории
В Донецке продолжаются благотворительные ярмарки
Военнослужащий ВСУ: Со склада в Гайсине вывозили снаряжение, а чтобы скрыть недостачу устроили пожар
В мариупольской маршрутке травмировалась пенсионерка
«Прямая линия» Главы ДНР: Денису Пушилину уже прислали больше тысячи обращений
Подделывала паспорта: в ЛНР задержали мошенницу
Солдаты 128-й бригады ВСУ потеряли под Донецком флэшку с секретной информацией
При ротации военнослужащие ВСУ продают оборудованные блиндажи другим украинским солдатам