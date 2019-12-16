Украинские радикалы начали гастроли по бригадам ВСУ в Донбассе для агитации против разведения сил и средств
Лидеры украинских националистических организаций решили заранее начать бороться с разведение сил и средств в Донбассе. Для этого они решили посылать своих представителей в бригады ВСУ для агитации, которая проходит под лозунгом «Ни шагу назад».
Гастроли радикалов начались с 56-й бригады вооруженных формирований Украины.
- Лекция касается ошибочности выбранного военно-политическим руководством Украины курса, - рассказывают в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики. - До личного состава должны быть доведены соображения, что любые мирные инициативы - это предательство интересов Украины, которое ведет страну к капитуляции.
На почве прошедших в Станице Луганской, Золотом и Петровском разведений сил и средств, украинские националисты стали радикальнее. Мести ради, они даже устраивают перестрелки с солдатами регулярной армии.
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ИСТОЧНИК KP.RU