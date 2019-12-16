2019-12-16T22:05:52+03:00
Общество

«Ребенок стал запуганным»: Жительница Мариуполя решила проверить с помощью диктофона, что происходит с ее четырехлетним сыном в санатории

Женщина была шокирована, когда прослушивала запись
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: otzovik.comФото: otzovik.com
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Мама четырехлетнего Артема Марина Савченко обеспокоилось резкой сменой психологического состояния сына. Все началось после того, как малыш стал ходить в санаторий.

- Он стал замкнутым и боязливым, - говорит женщина. - Спустя несколько дней мальчик рассказал, что воспитательница в группе на него кричала и даже ударила несколько раз по ноге.

Мама не поверила сыну, но решила перепроверить и оставила в раздевалке группы диктофон. Запись велась целый день.

- Дома прослушали: воспитательница, когда укладывала моего ребенка спать, орала на него и даже била, - констатировала мариупольчанка. - Когда просил водички, то она кричала «закрой рот». Ребенок стал запуганным.

В руководстве санатория сразу отрапортовали, что воспитательница «написала заявление по собственному желанию», но находится на больничном.

Из-за издевательств над сыном, Марина Савченко написала заявление в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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