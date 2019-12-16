2019-12-16T21:44:27+03:00
Общество

В Донецке продолжаются благотворительные ярмарки

Их организовывают волонтеры организации «Время добрых»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: gorod-donetsk.comФото: gorod-donetsk.com
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В столице Донецкой Народной Республики прошла очередная благотворительная ярмарка «Гирлянда доброты». Она прошла в 32-й донецкой школе.

Ярмарку организовали волонтеры благотворительной организации «Время добрых».

- Такие мероприятия мы проводим регулярно и все средства, собранные на этой благотворительной ярмарке, будут направлены на оказание помощи онкобольным детям Республики. Приятно видеть, что такие добрые дела загораются огонёчками на большой «Гирлянде Доброты», – сказала руководитель благотворительного фонда «Время добрых» Ольга Сорокина.

Ученики школы с удовольствием приобретали поделки, которые, кстати, были выполнены руками онкобольных детей.

Напомним, что в предыдущей ярмарке принял участие мэр Донецка Алексей Кулемзин. Градоначальник приобрел плюшевого мишку и иконку Божией Матери «Умягчение злых сердец».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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