В мариупольской маршрутке травмировалась пенсионерка

СЕГОДНЯ 20:01 2019-12-16T20:01:10+03:00

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Поездка в общественном транспорте Мариуполя закончилась для пожилой горожанки госпитализацией. Об этом сообщают местные информационные ресурсы.

Инцидент произошел в половину десятого утра в автобусе 112-го маршрута, на остановке «Обжора».

- В Мариуполе произошел очередной несчастный случай в общественном транспорте, - говорится в сообщении. Женщина 67-ми лет не удержалась во время резкого торможения и упала, получив травму.

Пострадавшую пенсионерку забрала скорая помощь. По предварительным данным женщина получила перелом ноги.

- Водитель, видимо, до этого работал на грузовике, дрова возил, - говорит другая пассажирка автобуса. – Он несся, резко тормозил, не обращая внимания на то, что в салоне люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU