2019-12-16T19:19:15+03:00
Общество

«Прямая линия» Главы ДНР: Денису Пушилину уже прислали больше тысячи обращений

Об этом сообщили в пресс-службе лидера государства
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: denis-pushilin.ruФото: denis-pushilin.ru
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Желающих задать вопрос или обратиться к Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину уже больше тысячи.

- Самым популярным способом обращения к главе государства по-прежнему остается текстовый формат, воспользоваться которым можно на сайте глава.рус, а также на официальном сайте Главы Республики через форму «Обратиться» с пометкой «Прямая линия», - сообщили на официальном сайте лидера государства.

Вопрос или обращение в адрес Главы ДНР можно записать в формате аудио или видео

- В таких форматах уже поступило порядка 200 вопросов, - рассказали в Администрации.

«Прямая линия» Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с жителями Донбасса пройдет 26 декабря. Трансляцию диалога можно будет увидеть на трех республиканских телеканалах и в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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