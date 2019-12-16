«Прямая линия» Главы ДНР: Денису Пушилину уже прислали больше тысячи обращений
Желающих задать вопрос или обратиться к Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину уже больше тысячи.
- Самым популярным способом обращения к главе государства по-прежнему остается текстовый формат, воспользоваться которым можно на сайте глава.рус, а также на официальном сайте Главы Республики через форму «Обратиться» с пометкой «Прямая линия», - сообщили на официальном сайте лидера государства.
Вопрос или обращение в адрес Главы ДНР можно записать в формате аудио или видео
- В таких форматах уже поступило порядка 200 вопросов, - рассказали в Администрации.
«Прямая линия» Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с жителями Донбасса пройдет 26 декабря. Трансляцию диалога можно будет увидеть на трех республиканских телеканалах и в интернете.
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ИСТОЧНИК KP.RU