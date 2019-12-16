Подделывала паспорта: в ЛНР задержали мошенницу
При проверке документов у женщины, сотрудники полиции Красного Луча заподозрили, что паспорт– липовый. Начали разбираться. Оказалось, что этот документ 35-летняя горожанка украла.
- В июле 2019 года в городе Антрацит, под предлогом помощи в смене фамилии, она завладела паспортом и другими документами гражданки 1986 года рождения, - рассказывают в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики. - Вклеив в чужой паспорт свою фотографию, злоумышленница пользовалась ним по своему усмотрению.
Женщина продолжала мошенничество. Она за деньги предлагала помощь в смене фамилии и оформлению паспорта Республики.
В правоохранительных органах Луганской Народной Республики рассказали, что женщина была в розыске за кражу и мошенничество.
В Красном Луче задержана мошенница с фальшивым паспортом.
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ИСТОЧНИК KP.RU