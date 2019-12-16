Подделывала паспорта: в ЛНР задержали мошенницу

СЕГОДНЯ 19:08 2019-12-16T19:08:14+03:00

Об этом сообщили в МВД Республики [видео]

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При проверке документов у женщины, сотрудники полиции Красного Луча заподозрили, что паспорт– липовый. Начали разбираться. Оказалось, что этот документ 35-летняя горожанка украла.

- В июле 2019 года в городе Антрацит, под предлогом помощи в смене фамилии, она завладела паспортом и другими документами гражданки 1986 года рождения, - рассказывают в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики. - Вклеив в чужой паспорт свою фотографию, злоумышленница пользовалась ним по своему усмотрению.

Женщина продолжала мошенничество. Она за деньги предлагала помощь в смене фамилии и оформлению паспорта Республики.

В правоохранительных органах Луганской Народной Республики рассказали, что женщина была в розыске за кражу и мошенничество.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/750035" frameborder="0"></iframe> В Красном Луче задержана мошенница с фальшивым паспортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU