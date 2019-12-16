2019-12-16T16:48:13+03:00
Политика

При ротации военнослужащие ВСУ продают оборудованные блиндажи другим украинским солдатам

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: politinform.netФото: politinform.net
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Когда на позициях одни солдаты вооруженных формирований Украины меняют других, первые предлагают купить их обустроенные помещения. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Командиры подразделений 14-й бригады предлагают своим сменщикам заплатить за свои оборудованные позиции и блиндажи, в противном случае они будут умышленно разрушены, печки будут сняты, а запас дров и угля уничтожен, - рассказал он.

Прибывших на смену военнослужащих размещают в непригодных для жизни помещениях, поэтому у них и появляется желание – купить блиндаж.

Кроме того, представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики сообщил, что в 14-й бригаде ВСУ работают сотрудники военной службы правопорядка. Перед уходом с передовых они досматривают военнослужащих незалежной, чтобы те не увезли оружие и боеприпасы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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При ротации военнослужащие ВСУ продают оборудованные блиндажи другим украинским солдатам
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