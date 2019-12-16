При ротации военнослужащие ВСУ продают оборудованные блиндажи другим украинским солдатам
Когда на позициях одни солдаты вооруженных формирований Украины меняют других, первые предлагают купить их обустроенные помещения. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Командиры подразделений 14-й бригады предлагают своим сменщикам заплатить за свои оборудованные позиции и блиндажи, в противном случае они будут умышленно разрушены, печки будут сняты, а запас дров и угля уничтожен, - рассказал он.
Прибывших на смену военнослужащих размещают в непригодных для жизни помещениях, поэтому у них и появляется желание – купить блиндаж.
Кроме того, представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики сообщил, что в 14-й бригаде ВСУ работают сотрудники военной службы правопорядка. Перед уходом с передовых они досматривают военнослужащих незалежной, чтобы те не увезли оружие и боеприпасы.
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ИСТОЧНИК KP.RU