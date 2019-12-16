2019-12-16T10:06:41+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 16 декабря ожидается ясный день, во второй половине дня дождь

По сообщениям синоптиков, в ДНР понедельник, 16 декабря до обеда – солнце, после обеда - дождь, до +7, осадки
Ольга ГОРДО
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После трех дней ненастья, в Донецке выглянуло солнышкоПосле трех дней ненастья, в Донецке выглянуло солнышко
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 16 декабря ожидается солнце в первой половине дня, во второй половине дня осадки в виде дождя.

- В первой половине дня в Донецке ожидается ясная погода, во второй половине будет пасмурно, возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до отметки +7. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:12, закат – 16:35, долгота дня 8 часов 23 минут.

По народному календарю 16 декабря почитается память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Днем Мировой Немоты и советовали как можно меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов. Для этого дня есть интересная примета: если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет, а на мёрзлую — легче. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Донецке на день: 16 декабря ожидается ясный день, во второй половине дня дождь
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