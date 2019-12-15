2019-12-15T23:49:23+03:00
Политика

В Минске прошла встреча представителей республик с ПАСЕ

Совет Европы изучит ситуацию на Донбассе и предложит проект по урегулированию конфликта
Ольга ГОРДО
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В Минске встретилисть представители ПАСЕ и республик. Фото: https://ee.sputniknews.ru/В Минске встретилисть представители ПАСЕ и республик. Фото: https://ee.sputniknews.ru/
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Сегодня в Минске прошла первая встреча представители ДНР и ЛНР с представителем парламентской ассамблеи совета Европы. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Республики.

- В мероприятии приняли участие министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, дипломатический советник Главы ЛНР Родион Мирошник. ПАСЕ на встрече представляли глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения фракции «Альтернатива для Германии» Бундестага Федеративной Республики Германии Ульрих Оэмэ. В качестве медиатора прямого диалога выступил председатель союза писателей межнационального согласия Федеративной Республики Германия Владимир Сергиенко, – сказано в сообщении.

В МИД ДНР сообщили, что господин Оэмэ отметил, что ПАСЕ хочет полноценно изучить ситуацию в Донбассе на основе предоставленных сведений подготовить предложения по урегулированию конфликта.

- В ходе встречи мы обсудили дальнейшие возможные шаги сотрудничества по объективному информированию всех структур, имеющих влияние на ход мирных переговоров», – сказала Никонорова.

Руководитель МИД ДНР поблагодарила представителей ПАСЕ, белорусские власти и медиаторов за возможность проведения такой встречи, на которой обсудили защиту прав человека в Донбассе, ситуацию в Минском процессе, а также результаты недавней встречи глав стран «нормандской четверки».

- В завершение брифинга господин Оэмэ выразил готовность поднять темы, обсуждаемые на сегодняшней встрече, в рамках следующей сессии ПАСЕ в январе 2020 года, – сообщили в МИДе ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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