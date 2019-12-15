В Луганске почтили память погибших журналистов

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-15T20:12:27+03:00

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Сегодня в день памяти погибших журналистов жители Луганска провели митинг-реквием. Луганчане собрались у памятника сотрудникам СМИ, погибшим в Донбассе, чтобы почтить их память минутой молчания, затем возложили к памятнику цветы и зажгли лампады.

- Сегодня мы, молодежь Республики, пришли почтить память журналистов, погибших при исполнении должностных обязанностей на нашей земле. Все мы знаем, что у нас на Донбассе погибли пять российских журналистов, рассказывавших миру о нашей войне, - отметила координатор проекта "#MediaГвардия ЛНР" Анастасия Иванюк, - Их оружием было слово, и именно с этим оружием стоят российские журналисты на фронтах нашей информационной войны, - добавила она.

- Журналист – это профессия, которая обязывает говорить правду, а говорить правду всегда тяжело, а правду о военном конфликте говорить иногда и очень опасно, - напомнил член общественной палаты ЛНР Сергей Белов.

Погибшие журналисты ценой своих жизней донесли правду о Донбассе в 2014, во время активных боев.

- Эти люди (погибшие журналисты) хотели, чтобы правда восторжествовала и наш священный долг добиваться всеми силами, чтобы права и о их гибели была услышана во всем мире, - подчеркнул общественник.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, учрежден в 1991 году по решению Союза журналистов России. Отмечается 15 декабря.

Памятный знак журналистам, погибшим в Донбассе, открыт в Луганске 17 июня 2019 года.

Напомним, что съемочная под Луганском поселка Металлист, 17 июня 2014 года попала под минометный обстрел. Звукорежиссер Антон Волошин погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Донецкий суд Ростовской области 22 марта 2016 года приговорил признанную виновной в убийстве российских журналистов офицера ВСУ Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы. Позже по просьбе родственников погибших журналистов Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным и передана украинской стороне.

Одна из школ поселка Металлист носит имена погибших журналистов. Там же открыт музей военных корреспондентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU