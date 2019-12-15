Из Ясиноватой в Донецк запустили дополнительный автобусный маршрут

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-15T16:17:41+03:00

Расписание движения автобусов по этому маршруту можно посмотреть на официальном сайте Ясиноватой. Фото: donmintrans.ru

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По многочисленным просьбам людей министерство транспорта Республики возобновит один из пригородных маршрутов под номером 109-А, который едет из Ясиноватой в Донецк. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

— С целью обеспечения потребности населения в перевозках и повышения качества обслуживания пассажиров специалистами Департамента автомобильного и пассажирского транспорта министерства транспорта подобран перевозчик для обслуживания пригородного автобусного маршрута общего пользования, — говорится в сообщении.

Первый автобус по этому маршруту отправится завтра – 16 декабря. Стартует он с автостанции города Ясиноватой, а конечная его расположена на автостанции возле железнодорожного вокзала Донецка.

Стоимость проезда по этому маршруту в одну сторону – 23 рубля.

- Этот маршрут уже курсировал раньше, но почему-то потом перестал. Хорошо, что его снова запускают. Для многих людей, которые живут в небольших поселках под Ясиноватой - это единственный автобус, на котором можно доехать в Донецк, - говорит "Комсомолке" жительница Ясиноватой Галина.

Напомним, что из Донецка (Крытый рынок) в Ясиноватую ходит автобусный маршрут 106.

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ИСТОЧНИК KP.RU