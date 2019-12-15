Новый год в Донецке – 2020: Приют ПИФ открыл сбор новогодних подарков для собачек

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-15T15:52:24+03:00

Связаться с приютом можно по телефону: 071 316 60 60 или написать руководителю проекта Юлии с пометкой «Чудо для ПИФа». Фото: new-year-party.ru

Новый год в Донецке – 2020 будут отмечать и наши четвероногие друзья из приюта. Они тоже хотят получить свой подарок или вкусняшку к своему скромному праздничному столу

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Новый год в Донецке – 2020 планируют праздновать не только люди, но и собачки из приюта ПИФ. Четвероногие друзья также хотят получить свой подарок. Это может быть игрушка, теплая подстилка или вкусняшка на «праздничный стол». Выбрать, какой подарок сделать решают сами люди. Об этом рассказала администратор приюта Юлия Небаба в социальных сетях.

— Дорогие друзья, мы просим вас присоединиться к сбору подарков для животных приюта ПИФ. Приют живет исключительно за счет благотворительных пожертвований и не имеет финансирования. На данный момент в ПИФе проживают 800 животных, которым очень нужна ваша помощь, — сообщила Юлия Небаба.

Животным не нужны дорогие подарки. Приюту также можно пожертвовать предметы первой необходимости для содержания собак: крупы, медикаменты, ветошь, амуниция, средства от паразитов, сухие корма, консервы и тому подобное.

— Принять участие в сборе очень просто! Необходимо собрать помощь и оставить заявку руководителю проекта (Юлия Небаба), в период с 20 декабря по 15 января наши волонтеры заберут у вас вашу помощь, либо вы можете самостоятельно привезти ее в наш приют! — добавила Юлия.

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ИСТОЧНИК KP.RU