Солдат ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
На линии соприкосновения в Донбассе, в одном из блиндажей вооруженных формирований Украины, произошел взрыв. Погибло трое военнослужащих, еще трое получили ранения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Взрыв произошел на позициях 14-й бригады ВСУ в районе Золотого.
Во время проведения расследования сотрудники военной службы правопорядка выяснили, что один из украинских военнослужащих в пьяном состоянии пытался обучить сослуживцев – как правильно переводить мину МОН-50 в боевое состояние.
- В результате неосторожного обращения произошел несанкционированный взрыв, – сказал Филипоненко.
Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что в блиндаже пострадало и вооружение бригады.
- Уничтожены четыре радиостанции Motorola и комплект беспилотного летательного аппарата типа «Фантом», - отметил офицер пресс-службы НМ ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU