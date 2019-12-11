2019-12-11T21:29:40+03:00
Политика

Солдат ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: m.123ru.netФото: m.123ru.net
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На линии соприкосновения в Донбассе, в одном из блиндажей вооруженных формирований Украины, произошел взрыв. Погибло трое военнослужащих, еще трое получили ранения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Взрыв произошел на позициях 14-й бригады ВСУ в районе Золотого.

Во время проведения расследования сотрудники военной службы правопорядка выяснили, что один из украинских военнослужащих в пьяном состоянии пытался обучить сослуживцев – как правильно переводить мину МОН-50 в боевое состояние.

- В результате неосторожного обращения произошел несанкционированный взрыв, – сказал Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что в блиндаже пострадало и вооружение бригады.

- Уничтожены четыре радиостанции Motorola и комплект беспилотного летательного аппарата типа «Фантом», - отметил офицер пресс-службы НМ ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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