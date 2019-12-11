Украинские националисты вновь устроили перестрелку с солдатами ВСУ

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-11T13:32:43+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Конфликт между украинскими националистами и военнослужащими вооруженных формирований Украины не утихает. Продолжаются жестокие перестрелки.

В этот раз националисты и ВСУ устроили бой в районе Золотого, где не так давно прошло разведение сил и средств. Именно это событие спровоцировало радикалов на агрессию.

- Произошел обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между подразделениями 72-й бригады и националистами в районе населенного пункта Золотое, - сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что информация о перестрелке подтверждается и наблюдателями мониторинговой миссии ОБСЕ.

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов считает, что этот конфликт может перерасти в настоящую войну.

- Националисты не подчиняются Зеленскому, как и в целом, ВСУ. Поэтому именно президенту нужно как можно скорее принимать кардинальные решения, чтобы избежать эскалации этого конфликта, иначе последствия будут необратимыми, - сказал политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU