Украинские националисты вновь устроили перестрелку с солдатами ВСУ
Конфликт между украинскими националистами и военнослужащими вооруженных формирований Украины не утихает. Продолжаются жестокие перестрелки.
В этот раз националисты и ВСУ устроили бой в районе Золотого, где не так давно прошло разведение сил и средств. Именно это событие спровоцировало радикалов на агрессию.
- Произошел обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между подразделениями 72-й бригады и националистами в районе населенного пункта Золотое, - сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что информация о перестрелке подтверждается и наблюдателями мониторинговой миссии ОБСЕ.
Донецкий политолог Вячеслав Смирнов считает, что этот конфликт может перерасти в настоящую войну.
- Националисты не подчиняются Зеленскому, как и в целом, ВСУ. Поэтому именно президенту нужно как можно скорее принимать кардинальные решения, чтобы избежать эскалации этого конфликта, иначе последствия будут необратимыми, - сказал политолог.
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ИСТОЧНИК KP.RU