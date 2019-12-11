2019-12-11T13:32:43+03:00
Политика

Украинские националисты вновь устроили перестрелку с солдатами ВСУ

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

Конфликт между украинскими националистами и военнослужащими вооруженных формирований Украины не утихает. Продолжаются жестокие перестрелки.

В этот раз националисты и ВСУ устроили бой в районе Золотого, где не так давно прошло разведение сил и средств. Именно это событие спровоцировало радикалов на агрессию.

- Произошел обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между подразделениями 72-й бригады и националистами в районе населенного пункта Золотое, - сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что информация о перестрелке подтверждается и наблюдателями мониторинговой миссии ОБСЕ.

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов считает, что этот конфликт может перерасти в настоящую войну.

- Националисты не подчиняются Зеленскому, как и в целом, ВСУ. Поэтому именно президенту нужно как можно скорее принимать кардинальные решения, чтобы избежать эскалации этого конфликта, иначе последствия будут необратимыми, - сказал политолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донбассе нашли тело убитого украинскими националистами майора ВСУ Чаловского

Накануне офицер украинской армии был взят в плен радикалами (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году в Снежном планируют построить водовод стоимостью 57 миллионов рублей
Ее могли и не найти: В Свердловске вытащили из колодца бродячую собаку
Глава ЛНР подарил ноутбук 10-летнему жителю Фрунзе Владику Тарасову
Украинская армия обстреляла Логвиново в ЛНР
ВСУ обстреляли семь населенных пунктов и район «Вольво-центра» в ДНР
Погода на день в Луганске: 11 декабря ожидается переменная облачность, без осадков
Погода в Донецке на день: 11 декабря ожидается пасмурный день, туман. Дождя не будет
В 46-й бригаде ВСУ крупное хищение техники и топлива
Новый Год 2020 в Донецке: Главную ёлку откроют 23 декабря
Рассел Бентли: Украине придется провести «денацификацию»
Жительница Горловки Елена Лаврова: «Нас всё равно будут убивать каждый день до следующего саммита»
Идеи Донецкого ботанического сада берут на вооружение многие сады России
Журналист-фрилансер Андрей Трубецкий: Жители Донбасса получают российские паспорта, и это – наша победа
Новый Год 2020 в ДНР: Сколько будем отдыхать на праздники?
Монтян о встрече в Нормандии: «Зеленского заставили вернуться на те позиции, куда в 2015 поставили Порошенко, и откуда он все это время уходил»
Денис Пушилин: Мы можем уверенно строить планы на будущее
Донецкий политолог Кирилл Черкашин: Будут ли Зеленского слушать украинские националисты
В ЛНР спасатели достали подростка из канализации
Герман Владимиров: «Даже речи быть не может отдать Украине контроль над границей ЛДНР»
Формула «всех на всех» - Украина передаст ДНР 88 пленных, ДНР Украине – 53
Итоги саммита «нормандского формата»: в Донбассе считают, что роль переговоров в Минске станет ключевой в урегулировании конфликта
ВСУ обстреляли Логвиново из минометов
Владимир Путин призвал увеличить количество пунктов пропуска в Донбассе
Погода на день в Луганске: 10 декабря ожидается слабый туман и облачность
Погода в Донецке на день: 10 декабря ожидается пасмурный день, без осадков
Итоги саммита «нормандского формата»: в ЛНР считают, что без диалога Киева с Донбассом нельзя решить конфликт