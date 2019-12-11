Погода в Донецке на день: 11 декабря ожидается пасмурный день, туман. Дождя не будет
По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 11 декабря ожидается пасмурный день, туман, без осадков.
- Весь день в Донецке будет держаться пасмурная погода. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +4. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметр ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.
Восход солнца в Донецке в 08:08, закат – 16:35, долгота дня 8 часов 27 минут.
По народному календарю 11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если сухо и холодно в этот день — быть лету жарким, а если день теплым будет — лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится. В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит, и деньги будут водиться.
ИСТОЧНИК KP.RU
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