Новый Год 2019 в ДНР: Сколько будем отдыхать на праздники?

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-10T16:45:42+03:00

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В Республики определились когда и сколько будем отдыхать на праздники. Глава Республики Денис Пушилин установил 2, 3, 6 и 8 января 2020 года выходными днями для всех, кто работает по графику пятидневной и шестидневной недели. Соответствующее распоряжение за номером 404 опубликовано сегодня на официальном сайте Главы Республики.

- В целях рационального использования рабочего времени в 2019 – 2020 годах распоряжаюсь определить 2, 3, 6 и 8 января 2020 года выходными днями в Донецкой Народной Республике для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя, — сказано в документе.

Кроме того, рабочий день со вторника 31 декабря 2019 года переносится на субботу 28 декабря 2019 года.

Добавим, что Новый год (1 января), как и Рождество (7 января) включены в список нерабочих праздничных дней. Рабочими остаются – 4 и 5 января.

Таким образом, жители ДНР будут отдыхать: 31 декабря, а также 1, 2, 3, 6, 7 и 8 января.

Распоряжение подписано сегодня, 10 декабря текущего года. Документ вступил в силу с момента подписания.

ИСТОЧНИК KP.RU