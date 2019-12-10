В ЛНР спасатели достали подростка из канализации

10 Дек. 13:26 2019-12-11T00:57:35+03:00

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В Луганске спасали подростка, упавшего в канализацию. Чтобы достать юношу, сотрудникам МЧС понадобилось несколько минут. До прибытия спасателей подросток просидел в коллекторе около часа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Сообщение об инциденте поступило в службу 101 от юных жителей поселка Юбилейный, которые рассказали, что их 16-летний приятель упал в канализационный коллектор, расположенный по улице Котовского и ни самостоятельно, ни с их помощью не мог выбраться.

К месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части № 5.

- Подросток находился на глубине около двух метров, но хуже всего то, что он был по грудь в сточных водах. Всего несколько минут понадобилось спасателям, чтобы опустить вниз лестницу-палку и помочь выбраться наружу парню, который находился там около часа, - рассказали в МЧС.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Луганскую многопрофильную детскую больницу № 3 с диагнозом "общее переохлаждение организма, отравление канализационными газами". Медики оказали подростку первую помощь, после чего он вернулся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU