В ЛНР спасатели достали подростка из канализации
В Луганске спасали подростка, упавшего в канализацию. Чтобы достать юношу, сотрудникам МЧС понадобилось несколько минут. До прибытия спасателей подросток просидел в коллекторе около часа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
Сообщение об инциденте поступило в службу 101 от юных жителей поселка Юбилейный, которые рассказали, что их 16-летний приятель упал в канализационный коллектор, расположенный по улице Котовского и ни самостоятельно, ни с их помощью не мог выбраться.
К месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части № 5.
- Подросток находился на глубине около двух метров, но хуже всего то, что он был по грудь в сточных водах. Всего несколько минут понадобилось спасателям, чтобы опустить вниз лестницу-палку и помочь выбраться наружу парню, который находился там около часа, - рассказали в МЧС.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Луганскую многопрофильную детскую больницу № 3 с диагнозом "общее переохлаждение организма, отравление канализационными газами". Медики оказали подростку первую помощь, после чего он вернулся домой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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