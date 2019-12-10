Формула «всех на всех» - Украина передаст ДНР 88 пленных, ДНР Украине – 53

10 Дек. 11:31 2019-12-11T00:57:49+03:00

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Киев включил в список на обмен пленными восемьдесят восемь человек, находящихся в украинских тюрьмах. Об этом сегодня сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Украинская сторона на данный момент нам подтвердила 88 человек, и мы подтвердили украинской стороне 53 человека, — отметила Морозова.

Добавим, что накануне в Париже прошел саммит лидеров государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина). Во время встречи, длившейся в общей сложности более семи часов, стороны подготовили итоговый документ, в котором заявлен ряд конкретных договоренностей. Самая ожидаемая и главная договоренность - провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» уже до Нового года.

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ИСТОЧНИК KP.RU