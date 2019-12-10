ВСУ обстреляли Логвиново из минометов
Армия Киева обстреляли район Логвиново. Обстрел велся из минометов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
- С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию Республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия с целью обвинения защитников Республики в нарушении режима прекращения огня в период проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки", – говорится в сообщении.
- В 19.30 с позиций 59-й бригады ВСУ был подвергнут обстрелу район населенного пункта Логвиново из миномета калибром 82 мм (четыре мины)", – уточнили в Народной милиции.
Информация о возможных разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
В оборонном ведомстве Республики призвали сотрудников ОБСЕ "дать правовую оценку действиям украинских силовиков и принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения».
Читайте также
В расстрелянной ВСУ из минометов и пушек Старомихайловке под Донецком повреждено шесть домов
Сегодня боевики из 28-й механизированной бригады в 12.50 отрыли по Старомихайловке ураганный огонь из 82-мм минометов и пушек БМП-2. В течение получаса было выпущено 13 мин и сделано 40 выстрелов из БМП.
В результате в результате в поселке повреждены шесть домостроений по улицам Котовского, Шевченко, Коцюбинского и Жуковского (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»