ВСУ обстреляли Логвиново из минометов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-10T10:26:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Армия Киева обстреляли район Логвиново. Обстрел велся из минометов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

- С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию Республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия с целью обвинения защитников Республики в нарушении режима прекращения огня в период проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки", – говорится в сообщении.

- В 19.30 с позиций 59-й бригады ВСУ был подвергнут обстрелу район населенного пункта Логвиново из миномета калибром 82 мм (четыре мины)", – уточнили в Народной милиции.

Информация о возможных разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

В оборонном ведомстве Республики призвали сотрудников ОБСЕ "дать правовую оценку действиям украинских силовиков и принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения».

Читайте также

В расстрелянной ВСУ из минометов и пушек Старомихайловке под Донецком повреждено шесть домов

Сегодня боевики из 28-й механизированной бригады в 12.50 отрыли по Старомихайловке ураганный огонь из 82-мм минометов и пушек БМП-2. В течение получаса было выпущено 13 мин и сделано 40 выстрелов из БМП.

В результате в результате в поселке повреждены шесть домостроений по улицам Котовского, Шевченко, Коцюбинского и Жуковского (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU