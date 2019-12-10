2019-12-10T10:26:42+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Логвиново из минометов

Четыре восемьдесят вторых мин выпущено по позициям ЛНР
Ольга ГОРДО
Поделиться:
ВСУ обстреляли Логвиново. Фото: https://news-front.info/ВСУ обстреляли Логвиново. Фото: https://news-front.info/
Изменить размер текста:

Армия Киева обстреляли район Логвиново. Обстрел велся из минометов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

- С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию Республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия с целью обвинения защитников Республики в нарушении режима прекращения огня в период проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки", – говорится в сообщении.

- В 19.30 с позиций 59-й бригады ВСУ был подвергнут обстрелу район населенного пункта Логвиново из миномета калибром 82 мм (четыре мины)", – уточнили в Народной милиции.

Информация о возможных разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

В оборонном ведомстве Республики призвали сотрудников ОБСЕ "дать правовую оценку действиям украинских силовиков и принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения».

Читайте также

В расстрелянной ВСУ из минометов и пушек Старомихайловке под Донецком повреждено шесть домов

Сегодня боевики из 28-й механизированной бригады в 12.50 отрыли по Старомихайловке ураганный огонь из 82-мм минометов и пушек БМП-2. В течение получаса было выпущено 13 мин и сделано 40 выстрелов из БМП.

В результате в результате в поселке повреждены шесть домостроений по улицам Котовского, Шевченко, Коцюбинского и Жуковского (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Герман Владимиров: «Даже речи быть не может отдать Украине контроль над границей ЛДНР»
Формула «всех на всех» - Украина передаст ДНР 88 пленных, ДНР Украине – 53
Итоги саммита «нормандского формата»: в Донбассе считают, что роль переговоров в Минске станет ключевой в урегулировании конфликта
Владимир Путин призвал увеличить количество пунктов пропуска в Донбассе
Погода на день в Луганске: 10 декабря ожидается слабый туман и облачность
Погода в Донецке на день: 10 декабря ожидается пасмурный день, без осадков
Итоги саммита «нормандского формата»: в ЛНР считают, что без диалога Киева с Донбассом нельзя решить конфликт
Макеевка содрогнулась от нового землетрясения после пуска шахты «Калиновская-Восточная»
Новый год-2020: в Донецке сосны будут стоить от 280 рублей, а в Луганске – от четырехсот
Команда из Донецка прошла в финал телевизионной лиги КВН в Минске
В Донецке обсуждают "нормандскую встречу" в Париже
Киев оставил родину Иосифа Кобзона без денег на ремонт детских садов
Новый год в Луганске – 2020: когда будет открытие главной елки
В расстрелянной ВСУ из минометов и пушек Старомихайловке под Донецком повреждено шесть домов
Правозащитники предупредили жителей Донбасса, какие у них могут возникнуть проблемы с деньгами на пунктах пропуска
125 тысяч жителей республик Донбасса получили российские паспорта
За неделю в Луганске родились три двойни
В Донецке водитель оставил машину, чтобы помочь упавшей на остановке бабушке
В ДНР приговорили украинского шпиона Ставцева к 14 годам колонии строгого режима
Миссия ОБСЕ: на минах в Донбассе за неполных два года погибли 34 мирных жителя
В Луганске пропал 9-летний ребенок в красной курточке
Накануне встречи «нормандской четверки» украинские военные выпустили по Горловке 15 мин
Подросток напрыгался на крыше чужой машины на 40 часов общественных работ
«Нормандский формат»: решение о судьбе Донбасса сообщат в Париже вечером - после 20 часов
Погода на день в Луганске: 9 декабря до 5 градусов тепла, утром туман и гололед
Погода на день в Донецке: 9 декабря будет пасмурно, с утра - туман, до 6 градусов тепла
БТРы и БМП размещены украинскими боевиками вблизи жилых домов поселка Золотое