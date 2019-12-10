Владимир Путин призвал увеличить количество пунктов пропуска в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин призвал увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы уже сейчас облегчить жизнь живущих в Донбассе людей
- Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего — без многочасовых очередей — прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне, — сказал Владимир Путин по окончании встречи нормандской четверки в Париже.
Путин отметил, что на переговорах шла речь «о крупных проектах и гуманитарных вопросах», но нельзя забывать и «о простых людях, которые там живут». «И все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что в ходе переговоров была поддержана также идея подготовить обмен удерживаемыми лицами между сторонами конфликта «по формуле всех установленных — на всех установленных»
ИСТОЧНИК KP.RU
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