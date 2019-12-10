Владимир Путин призвал увеличить количество пунктов пропуска в Донбассе

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-10T09:22:01+03:00

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Президент РФ Владимир Путин призвал увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы уже сейчас облегчить жизнь живущих в Донбассе людей

- Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего — без многочасовых очередей — прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне, — сказал Владимир Путин по окончании встречи нормандской четверки в Париже.

Путин отметил, что на переговорах шла речь «о крупных проектах и гуманитарных вопросах», но нельзя забывать и «о простых людях, которые там живут». «И все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что в ходе переговоров была поддержана также идея подготовить обмен удерживаемыми лицами между сторонами конфликта «по формуле всех установленных — на всех установленных»

ИСТОЧНИК KP.RU