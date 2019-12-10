2019-12-10T07:51:05+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 10 декабря ожидается слабый туман и облачность

Синоптики прогнозируют днем 10 декабря в ЛНР до 6 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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В Луганске туман. Фото: https://www.instagram.com/В Луганске туман. Фото: https://www.instagram.com/
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Температура воздуха в ЛНР 10 декабря будет колебаться от 3 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 9 декабря до 21.00 10 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и в первой половине дня местами туман, гололедные отложения; днем на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от 1 до 6 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 3-5 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью и днем составит 1-3 градуса тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – минус 2 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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