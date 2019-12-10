Погода в Донецке на день: 10 декабря ожидается пасмурный день, без осадков

СЕГОДНЯ 07:34 2019-12-10T07:34:37+03:00

По сообщениям синоптиков, 10 декабря в Донецке облачность, но без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике в десятого декабря в Донецке весь день будет пасмурным. Осадков не ожидается. Температура воздуха до +4.

- Весь день в Донецке будет пасмурно, без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +4. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:07, закат – 16:35, долгота дня 8 часов 28 минут.

По народному календарю 10 декабря день почитается память святого Романа, который имел дар исцеления телесных недугов и прожил в затворе. Единственным предсказателем погоды в этот день для наших предков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта пятнами, зиму в наступающем году следует ждать мягкую. В это время у лосей отпадают старые рога. А рыба ложится в зимовальные ямы, на дно.

ИСТОЧНИК KP.RU