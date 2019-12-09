Макеевка содрогнулась от нового землетрясения после пуска шахты «Калиновская-Восточная»

9 Дек. 23:08 2019-12-09T23:30:03+03:00

Не прошло и месяца, как макеевский поселок Объедененный снова тряхануло Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Не прошло и месяца, как макеевский поселок Объедененный снова тряхануло.

- Это случилось на следующий день после возобновления добычи угля на «Калиновской-Восточной», - сообщили «КП» местные жители.

Полгода назад жизнь в Объдиненном превратилась в фильм ужасов. Из-за подземных толчков в квартирах полопались стены, а в подъезде одной из многоэтажек даже обвалилась крыша. Дети, просыпаясь посреди ночи, стали бояться призрака.

«Калиновскую-Восточную» останавливал Глава ДНР Денис Пушилин, чтобы посмотреть, не в ней ли причина.

- С момента запуска в шахте три раза взрывали породу. Но по времени это не совпало с колебаниями на поверхности земли, - сообщили в Гортехнадзоре.

Землетрясения в Макеевке расследуют ученые. Местные власти призывают горожан информировать их о новых случаях подземных толчков. Номера телефонов «горячей линии»: (071) 363-07-40, (071) 308-36-00.

ИСТОЧНИК KP.RU