В ДНР приговорили украинского шпиона Ставцева к 14 годам колонии строгого режима
Гражданина Ставцева судили по нескольким статьям: шпионаж и создание террористического сообщества и участие в нем. Производством дела занимался следственный отдел министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР.
- С июня по октябрь 2017 года Ставцев периодически приезжал на территории Республики по заданию иностранной разведки, - рассказывают в Генпрокуратуре ДНР. - Здесь он собирал сведения, фотографировал объекты, которые были интересны службе безопасности Украины
Все материалы шпион передавал своим кураторам через интернет.
Кроме того, в Генеральной прокуратуре Республике отметили, что Ставцев состоял в террористическом сообществе, которое было основано для насильственного захвата власти ДНР.
- На территории Донецкой Народной Республики он выполнял и другие террористические задания СБУ, - подчеркнули в ведомстве.
Верховный суд ДНР приговорил Ставцева к 14 годам колонии строго режима.
Напомним, ранее в ДНР вынесли приговор частному перевозчику, который работал на украинские спецслужбы.
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ИСТОЧНИК KP.RU