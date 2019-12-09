В ДНР приговорили украинского шпиона Ставцева к 14 годам колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-09T13:16:17+03:00

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики

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Гражданина Ставцева судили по нескольким статьям: шпионаж и создание террористического сообщества и участие в нем. Производством дела занимался следственный отдел министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР.

- С июня по октябрь 2017 года Ставцев периодически приезжал на территории Республики по заданию иностранной разведки, - рассказывают в Генпрокуратуре ДНР. - Здесь он собирал сведения, фотографировал объекты, которые были интересны службе безопасности Украины

Все материалы шпион передавал своим кураторам через интернет.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре Республике отметили, что Ставцев состоял в террористическом сообществе, которое было основано для насильственного захвата власти ДНР.

- На территории Донецкой Народной Республики он выполнял и другие террористические задания СБУ, - подчеркнули в ведомстве.

Верховный суд ДНР приговорил Ставцева к 14 годам колонии строго режима.

Напомним, ранее в ДНР вынесли приговор частному перевозчику, который работал на украинские спецслужбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU