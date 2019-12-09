2019-12-09T07:23:19+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 9 декабря будет пасмурно, с утра - туман, до 6 градусов тепла

Синоптики прогнозируют, что будет дуть слабый южный ветер – до 4 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке будет пасмурно, но без осадковВ Донецке будет пасмурно, но без осадковФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В понедельник, 9 декабря, на протяжении всего дня погода в Донецке и Донецкой Народной Республике будет пасмурной. С утра – туман. Лишь днем может ненадолго выглянуть из-за облаков солнце. Осадков не ожидается.

В течение суток температура воздуха составит от 0 до 6 градусов тепла.

Ветер будет дуть преимущественно в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 2 до 4 м/с.

9 декабря отмечается Юрьев день. В народе этот день назывался Егорий Зимний, Юрий Холодный. В Юрьев день слушали воду в колодцах: если тихо, не волнуется вода, то зима будет теплой, а послышатся звуки — следует ожидать сильных вьюг и морозов. По Егорьеву дню определяли и будущий урожай: «Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего — будет трава».

ИСТОЧНИК KP.RU

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