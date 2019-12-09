Погода на день в Донецке: 9 декабря будет пасмурно, с утра - туман, до 6 градусов тепла
В понедельник, 9 декабря, на протяжении всего дня погода в Донецке и Донецкой Народной Республике будет пасмурной. С утра – туман. Лишь днем может ненадолго выглянуть из-за облаков солнце. Осадков не ожидается.
В течение суток температура воздуха составит от 0 до 6 градусов тепла.
Ветер будет дуть преимущественно в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 2 до 4 м/с.
9 декабря отмечается Юрьев день. В народе этот день назывался Егорий Зимний, Юрий Холодный. В Юрьев день слушали воду в колодцах: если тихо, не волнуется вода, то зима будет теплой, а послышатся звуки — следует ожидать сильных вьюг и морозов. По Егорьеву дню определяли и будущий урожай: «Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего — будет трава».
ИСТОЧНИК KP.RU