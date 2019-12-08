2019-12-08T23:12:20+03:00
Политика

БТРы и БМП размещены украинскими боевиками вблизи жилых домов поселка Золотое

ВСУ аргументируют эти меры, как противодействие возможным провокациям националистов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Такие методы "освобождения" Украина хорошо освоила с 2014 года. Фото: Русская веснаТакие методы "освобождения" Украина хорошо освоила с 2014 года. Фото: Русская весна
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Боевики Украины разместили бронетехнику в жилых массивах зоны проведения так называемой «ООС». Эти методы не меняются с первых дней войны.

- Украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах населенных пунктов на территории, подконтрольной Украине, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей, — сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - В жилых кварталах населенного пункта Золотое зафиксировано четыре БТР-70, принадлежащие 72-й бригаде ВСУ. В населенном пункте Попасная также отмечается наличие одной БМП 72-й бригады ВСУ.

Часто веским аргументом таких мер украинская армия приводит противодействие провокациям националистов.

Эту информацию, как ни удивительно, подтверждают отчеты ОБСЕ, которые часто избирательны в своих наблюдениях.

Также, как мы сообщали ранее, накануне переговоров 9 декабря обстановка по всей линии фронта остается напряженной. Украинские боевики в воскресенье, 8 декабря, нанесли минометный удар по окраинам Горловки - под удар попал поселок Гольмовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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