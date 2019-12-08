Украинские снаряды ложатся по окраинам Горловки

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-08T17:08:51+03:00

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Накануне переговоров 9 декабря обстановка по всей линии фронта остается напряженной. Украинские боевики в воскресенье, 8 декабря, нанесли минометный удар по окраинам Горловки, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Горловка и ее окраины практически ежедневно в сводках обстрелов.

- С 13:45 до 13:50 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям поселков шахты 6/7 и Гольмовский. Выпущено девять мин калибром 82 мм и одна мина калибром 120 мм,- говорится в сообщении.

Кроме того, украинские боевики снова утюжили села Веселое, Крутая Балка, поселок шахты «Трудовская», район «Вольво-центра», столичный аэропорт (донецкое направление); поселок шахты имени Гагарина (горловское направление); села Белая Каменка, Коминтерново.

Только за минувшие сутки по Республике выпущено порядка ста снарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU