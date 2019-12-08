Украинские снаряды ложатся по окраинам Горловки
Накануне переговоров 9 декабря обстановка по всей линии фронта остается напряженной. Украинские боевики в воскресенье, 8 декабря, нанесли минометный удар по окраинам Горловки, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Горловка и ее окраины практически ежедневно в сводках обстрелов.
- С 13:45 до 13:50 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям поселков шахты 6/7 и Гольмовский. Выпущено девять мин калибром 82 мм и одна мина калибром 120 мм,- говорится в сообщении.
Кроме того, украинские боевики снова утюжили села Веселое, Крутая Балка, поселок шахты «Трудовская», район «Вольво-центра», столичный аэропорт (донецкое направление); поселок шахты имени Гагарина (горловское направление); села Белая Каменка, Коминтерново.
Только за минувшие сутки по Республике выпущено порядка ста снарядов.
ИСТОЧНИК KP.RU