2019-12-08T16:04:39+03:00
Политика

От формы прислужников Гитлера до нынешних вояк: В Славянске открылась военная выставка

Среди экспонатов представлена форма современных «героев» Украины, уничтожившие Славянск при «освобождении»
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Новая украинская власть гордится таким сомнительным прошлым. Фото: slavinfo.dn.uaНовая украинская власть гордится таким сомнительным прошлым. Фото: slavinfo.dn.ua
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В краеведческом музее оккупированного украинскими войсками Славянска открылась выставка «Защитники Украины ХХ-ХХI веков», на которой в том числе представлены военная форма и оружие служащих дивизии немецких Ваффен СС «Галиция» (запрещенная в РФ организация).

На выставку в добровольно-принудительном порядке сгоняют школьников. И что их там ждет? Форма украинских войск СС, архивные фото, на которых добровольцы нацистской дивизии «Галиция» принимают присягу на верность Адольфу Гитлеру и нацистской Германии.

- На фото сверху, штатный немецкий рюкзак с отделкой из телячьей шерсти. Внизу справа, немецкая сухарная сумка. Винтовка K98. Пулемёт mg-34, каска м42… На форме гранаты m24, штатные немецкие подсумки под патроны для K98 и многое другое… И всё это на штатной форме Schutzstaffeln… Вермахт носил нацистскую эмблему на правой груди. СС — на левом рукаве, - подчеркнул один из комментаторов Артем Александров.

На одной из первых экскурсий научный сотрудник музея Киркач рассказал, что на выставке есть то, с чего «начиналось украинское войско и чем продолжается сегодня».

Вот только он не добавил, что весь мир осудил фашизм и окончательную точку в этом поставил Нюрнбергский процесс, однако, для Украины быть в лакеях Гитлера - это, судя по всему, предмет гордости.

Самое печальное, что все это происходит совсем недалеко от Донецка, где живут такие же, как мы, дончане, точно также, как и все, принимавшие участие в референдуме, а сейчас вынужденные терпеть все это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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